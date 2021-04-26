Названо дату бою і наступного суперника Ломаченка

Фото: Boxing Scene. Василь Ломаченко

Ексчемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) проведе свій наступний бій проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 KO), повідомляє Boxing Scene.

Бій відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі, Невада (США). Трансляція бою запланована на телеканалі ESPN.

Востаннє Ломаченко виходив у ринг 18 жовтня минулого року, коли поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу американцеві Теофімо Лопесу.

Його майбутній суперник у кінці минулого року технічним нокаутом переміг пуерториканця Фелікса Вердехо.

Ломаченка з Накатані в професійній кар'єрі об'єднує той факт, що і українець, і японець програли лише раз - Лопесу.