Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
ГоловнаСпорт

Київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України

Столичний клуб здобув перемогу над "Інгульцем" з рахунком 5:0.

Київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України
"Динамо"
Фото: "Динамо"

У неділю, 25 квітня, на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві "Динамо" здобуло перемогу над "Інгульцем" з рахунком 5:0, здобувши чемпіонський титул за три тури до завершення сезону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перші два голи в ворота "Інгульця" ударами головою здійснили Забарний і Бєсєдін. Після перерви два м'ячі в ворота противника забив Циганков. Подальшим п'ятий м'яч ударом головою після розіграшу кутового забив Попов.

"Динамо" вперше з 2016 року завоювало золоті медалі чемпіонату України. Підопічні Луческу в таблиці 23-го туру української Прем'єр-ліги стали недосяжними для конкурентів.

Нагадаємо, 22 квітня в Тернополі й Олександрії пройшли півфінальні матчі Кубка України з футболу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також