Київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України

Столичний клуб здобув перемогу над "Інгульцем" з рахунком 5:0.

У неділю, 25 квітня, на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві "Динамо" здобуло перемогу над "Інгульцем" з рахунком 5:0, здобувши чемпіонський титул за три тури до завершення сезону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перші два голи в ворота "Інгульця" ударами головою здійснили Забарний і Бєсєдін. Після перерви два м'ячі в ворота противника забив Циганков. Подальшим п'ятий м'яч ударом головою після розіграшу кутового забив Попов.

"Динамо" вперше з 2016 року завоювало золоті медалі чемпіонату України. Підопічні Луческу в таблиці 23-го туру української Прем'єр-ліги стали недосяжними для конкурентів.

Нагадаємо, 22 квітня в Тернополі й Олександрії пройшли півфінальні матчі Кубка України з футболу.