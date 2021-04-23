Роналду готовий піти на 30%-ве зниження зарплати заради повернення в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду жадає повернутися в "Манчестер Юнайтед", повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, 36-річний португальський футболіст готовий піти на значне зниження зарплати заради переходу на "Олд Траффорд".

Зараз Роналду заробляє в "Ювентусі" €31 млн на рік. Як стверджує видання, Кріштіану погодиться повернутися в МЮ, якщо його зарплата складе не менш ніж €20 млн.

Контракт Кріштіану з туринським клубом добігає 2022 року, проте він роздумує над тим, щоб піти вже цього літа.

Роналду захищав кольори "Манчестера Юнайтед" з 2003 по 2009 рік. У складі "червоних дияволів" Роналду завоював свої перші великі індивідуальні та командні нагороди - тричі ставав чемпіоном АПЛ, завоював Кубок і Суперкубок Англії, два кубки Англійської ліги, а також виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу і став володарем свого першого "Золотого м'яча" за версією France Football.