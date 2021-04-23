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Моуріньо накинувся з критикою на гравців "Тоттенгема" після свого звільнення

Португалець не стримав емоцій.

Моуріньо накинувся з критикою на гравців "Тоттенгема" після свого звільнення
Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG

Екснаставник "Тоттенгема" Жозе Моуріньо вкрай незадоволений своїм несподіваним, на його думку, звільненням.

У свій останній день у лондонському клубі португальський фахівець жорстко пройшовся по своїх колишніх футболістах, повідомляє The Telegraph.

Моуріньо звикло прибув на базу "шпор" вранці в понеділок, 19 квітня, щоб провести тренування, проте клуб повідомив йому про звільнення. При цьому запропонував покинути розташування після того, як він спакує речі.

Жозе вирішив поєднати збір речей з останньою зустріччю з гравцями і протягом декількох годин жорстко критикував їх, інформує джерело видання.

Моурінью висловив усе, що він думає про їхню гру останнім часом. При цьому португалець свій гнів адресував передусім футболістам основного складу.

Джерело зазначає, що відносини Моуріньо з командою зіпсувалися після того, як "Тоттенгем" ганебно вилетів від "Динамо" з Ліги Європи, програвши матч у відповідь у Загребі - 0:3.

Додамо, що "шпори" під керівництвом нового тимчасового наставника Раяна Мейсона провели один матч, здобувши перемогу над "Саутгемптоном" - 2:1.

Найближчої неділі "Тоттенгем" зустрінеться з "Манчестером Сіті" у фіналі Кубка Англійської ліги.

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