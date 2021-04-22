Президент МОК Бах допустив зміну олімпійського гасла

Олімпійське гасло "Швидше, вище, сильніше" можуть змінити через три місяці. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Я пропонував додати до "Швидше, вище, сильніше" ще й слово "разом". Тепер це обговорять члени МОК, і через три місяці гасло можуть трохи змінити", - наводить "Спорт-Экспресс" слова Баха.

Нагадаємо, фраза з трьох слів "Citius, Altius, Fortius" уперше пролунала з уст французького священника Анрі Дідона на відкритті спортивних змагань у його коледжі.

Ці слова сподобалися ініціатору сучасних Олімпійських ігор і першому президенту МОК П'єру де Кубертену як утілення мети атлетів усього світу. Гасло затвердив перший Олімпійський конгрес 1894 року (зі згадуванням авторства Дідона), і воно з'явилося на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК у липні 1894 року.