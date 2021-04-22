Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
ГоловнаСпорт

Президент МОК Бах допустив зміну олімпійського гасла

Можливе додавання четвертого слова "Simul".

Президент МОК Бах допустив зміну олімпійського гасла
Фото: EPA/UPG

Олімпійське гасло "Швидше, вище, сильніше" можуть змінити через три місяці. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Я пропонував додати до "Швидше, вище, сильніше" ще й слово "разом". Тепер це обговорять члени МОК, і через три місяці гасло можуть трохи змінити", - наводить "Спорт-Экспресс" слова Баха.

Нагадаємо, фраза з трьох слів "Citius, Altius, Fortius" уперше пролунала з уст французького священника Анрі Дідона на відкритті спортивних змагань у його коледжі.

Ці слова сподобалися ініціатору сучасних Олімпійських ігор і першому президенту МОК П'єру де Кубертену як утілення мети атлетів усього світу. Гасло затвердив перший Олімпійський конгрес 1894 року (зі згадуванням авторства Дідона), і воно з'явилося на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК у липні 1894 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також