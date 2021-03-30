Ювілейні Олімпійські ігри пройдуть у Мілані і Кортіні-д'Ампеццо.

Фото: Twitter

Організатори XXY зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2026 року представили емблеми двох спортивних форумів, які вперше в історії були обрані за допомогою онлайн-голосування.

Ігри пройдуть в Італії в лютому і березні 2026 року відповідно.

У голосуванні на сайті оргкомітету Олімпіади перемогла емблема Futura (майбутнє), яка набрала 74% голосів (опитано 871 тис.).

Логотип - це стилізоване зображення числа 26 у сірому кольорі, розміщене над традиційними олімпійськими кільцями.

The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics — Olympics (@Olympics) March 30, 2021

Зимові ігри 2026 року пройдуть у Мілані і Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого. Також за право прийняти змагання боровся шведський Стокгольм.