Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ГоловнаСпорт

МОК продемонстрував емблеми Олімпіади і Паралімпіади 2026 року в Італії

Ювілейні Олімпійські ігри пройдуть у Мілані і Кортіні-д'Ампеццо.

Фото: Twitter

Організатори XXY зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2026 року представили емблеми двох спортивних форумів, які вперше в історії були обрані за допомогою онлайн-голосування.

Ігри пройдуть в Італії в лютому і березні 2026 року відповідно.

У голосуванні на сайті оргкомітету Олімпіади перемогла емблема Futura (майбутнє), яка набрала 74% голосів (опитано 871 тис.).

Логотип - це стилізоване зображення числа 26 у сірому кольорі, розміщене над традиційними олімпійськими кільцями.

Зимові ігри 2026 року пройдуть у Мілані і Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого. Також за право прийняти змагання боровся шведський Стокгольм.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також