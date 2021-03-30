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Футбольний фанат вибіг на поле і спробував поцілувати Салаха

Мохаммеда ця акція вболівальника не втішила.

Фото: Twitter

У матчі шостого туру кваліфікації Кубка африканських націй між збірними Єгипту і Коморських островів (4:0) стався кумедний інцидент за участю єгипетського форварда Мохаммеда Салаха.

Під час матчу декільком найбільш завзятим фанам вдалося прорватися на поле і оточити зоряного нападника "Ліверпуля", який у поєдинку відзначився дублем.

Уболівальники намагалися сфотографуватися з кумиром, а один навіть спробував поцілувати Салаха.

Єгиптянина цей прояв уваги не надто потішив - він ухилився, а потім попросив шанувальників дотримуватися соціальної дистанції.

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