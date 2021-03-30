У матчі шостого туру кваліфікації Кубка африканських націй між збірними Єгипту і Коморських островів (4:0) стався кумедний інцидент за участю єгипетського форварда Мохаммеда Салаха.
Під час матчу декільком найбільш завзятим фанам вдалося прорватися на поле і оточити зоряного нападника "Ліверпуля", який у поєдинку відзначився дублем.
Уболівальники намагалися сфотографуватися з кумиром, а один навіть спробував поцілувати Салаха.
Єгиптянина цей прояв уваги не надто потішив - він ухилився, а потім попросив шанувальників дотримуватися соціальної дистанції.
Yo where is security here? People just walking on the pitch and touching Salam’s face ffs— Jack Moore (@Jack_Moore7) March 29, 2021
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