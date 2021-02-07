У центральнму матчі 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" чемпіон країни "Ліверпуль" приймав "Манчестер Сіті" і несподівано крупно поступився - 1:4.

Всі голи були забиті після перерви, проте реальний шанс відкрити рахунок гості мали ще на 37-й хвилині, коли рефері Майкл Оліфер призначив пенальті у ворота господарів за фол Фабіньо на Рахіму Стерлінгу.

Удар не штатного пенальтиста "містян" Ілкая Гюндогана пройшов повз ворота.

Але на 49-й хвилині німецький півзахисник "МанСіті" цілком себе реабілітував, коли забив першого гола у ворота Аліссона - 0:1.

На 63-й хвилині мерсісайдці рахунок зрівняли - Олівер знову призначив пенальті, цього разу у ворота манкуніанців. Мохамед Салах був точний - 1:1.

Однак рівновага в рахунку трималася рівно 10 хвилин, коли Гюндоган, не без допомоги Аліссона, оформив дубль - 1:2.

Помилка голкіпера "Ліверпуля" привела і до третього пропущеного ним голу, забитому Стерлингом - 1:3.

А на 83-й хвилині Філ Фоден красивим ударом поставив "Ліверпуль" на коліна - 1:4.

Додамо, що Олександр Зінченко в складі гостей зіграв увесь матч.

Завдяки перемозі на "Енфілді" підопічні Хосепа Гвардіоли на 5 очок відірвалися в турнірній таблиці від найближчих переслідувачів, якими є їхні земляки з "Юнайтед", при цьому маючи один матч у запасі.

А по тій крейсерській швидкості, яку набрали футболісти МС, можна не сумніватися, що свій гандикап вони тільки збільшать.

Що стосується "Ліверпуля", то відставання "червоних" від лідера за втраченими очками збільшилася до 13. І можна сказати, що саме на "Енфілді" король склав свої повноваження.

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті".