Українець був одним з кращих у своїй команді.

Фото: EPA/UPG "Аталанта"

В рамках 21-го туру італійської Серії А "Аталанта" українця Руслана Малиновського приймала одного з аутсайдерів першості - "Торіно".

Матч завершився яскравою нічиєю - 3:3.

Вже до 21-й хвилині господарі створили для себе гандикап з трьох м'ячів. Відзначимо, у другому голі бергамасців активну участь взяв Малиновський, який за підсумками матчу отримав одну з найвищих оцінок в своїй команді.

Однак ще до перерви "бики" до мінімуму скоротили своє відставання в рахунку - 3:2.

Особливо показовий був другий гол "Торіно", в якому переконливо проявилася безпорадність оборонних дій господарів - півкоманди гостей готова була забити цей м'яч при повному потуранні оборони.

В ендшпілі Федеріко Бонаццолі, що вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок в матчі - 3:3. Для цього італійцеві було потрібно лише 3 хвилини.

Огляд матчу "Аталанта" - "Торіно".