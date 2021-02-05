В рамках 17-го туру чемпіонату Португалії "Белененсеш" приймав одного з лідерів - "Порту".
Матч завершився безрезультативною нічиєю.
Поєдинок був затьмарений на 86-й хвилині моторошним епізодом за участю голкіпера господарів Станіславом Кріцюком і захисником гостей Нану.
Обидва гравці з різкістю пішли в боротьбу за верховий м'яч і зіткнулися.
В результаті зіткнення Нану впав на газон без створення і деякий час лежав нерухомо.
На поле відразу виїхала карета швидкої допомоги, яка доставила 26-річного португальця в лікарню.
За інформацією офіційних осіб, Нану прийшов до тями.
As rápidas melhoras para o jogador do Porto Nanu pic.twitter.com/wjytppoIiA— 3 Gerações (@3Sporting) February 4, 2021