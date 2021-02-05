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Гравець "Порту" отримав страшну травму після зіткнення з голкіпером суперника

Нану забрала швидка.

Фото: EPA/UPG

В рамках 17-го туру чемпіонату Португалії "Белененсеш" приймав одного з лідерів - "Порту".

Матч завершився безрезультативною нічиєю.

Поєдинок був затьмарений на 86-й хвилині моторошним епізодом за участю голкіпера господарів Станіславом Кріцюком і захисником гостей Нану.

Обидва гравці з різкістю пішли в боротьбу за верховий м'яч і зіткнулися.

В результаті зіткнення Нану впав на газон без створення і деякий час лежав нерухомо.

Фото: EPA/UPG

На поле відразу виїхала карета швидкої допомоги, яка доставила 26-річного португальця в лікарню.

Фото: EPA/UPG

За інформацією офіційних осіб, Нану прийшов до тями.

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