Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
ГоловнаСпорт

Глава оргкомітету Олімпіади-2020 у Токіо потрапив у сексистський скандал

Йосіро Морі опинився під вогнем критики.

Глава оргкомітету Олімпіади-2020 у Токіо потрапив у сексистський скандал
Есіро Морі
Фото: inosmi.ru

Глава організаційного комітету Олімпіади-2020 у Токіо, колишній прем'єр-міністр Японії Йосіро Морі опинився в центрі скандалу після своїх негативних висловлювань про жінок у спортивних комітетах і федераціях, повідомляє The New York Times.

Морі зазначив, що через збільшення числа жінок у цих структурах засідання проходять значно довше, оскільки жінки довго виступають і кожна вважає за необхідне щось сказати.

Зокрема, чиновник навів у приклад Японську федерацію регбі, яку він довго очолював. За його словами, засідання федерації удвічі триваліші саме через збільшення числа жінок у її складі.

Після цього колишнього главу уряду звинуватили в сексизмі. Пролунали заклики до Морі піти у відставку.

Глава оргкомітету мусив публічно перепросити за сексистські висловлювання на екстреній пресконференції, скликаній на тлі скандалу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також