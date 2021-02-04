Глава оргкомітету Олімпіади-2020 у Токіо потрапив у сексистський скандал

Глава організаційного комітету Олімпіади-2020 у Токіо, колишній прем'єр-міністр Японії Йосіро Морі опинився в центрі скандалу після своїх негативних висловлювань про жінок у спортивних комітетах і федераціях, повідомляє The New York Times.

Морі зазначив, що через збільшення числа жінок у цих структурах засідання проходять значно довше, оскільки жінки довго виступають і кожна вважає за необхідне щось сказати.

Зокрема, чиновник навів у приклад Японську федерацію регбі, яку він довго очолював. За його словами, засідання федерації удвічі триваліші саме через збільшення числа жінок у її складі.

Після цього колишнього главу уряду звинуватили в сексизмі. Пролунали заклики до Морі піти у відставку.

Глава оргкомітету мусив публічно перепросити за сексистські висловлювання на екстреній пресконференції, скликаній на тлі скандалу.