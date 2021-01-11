80% японців виступають за скасування Олімпійських ігор у Токіо

Як засвідчило недільне опитування Kyodo News, близько 80% жителів Японії вважають, що відкладені на літо Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо слід скасувати або знову перенести, оскільки Японію поглинає нова хвиля коронавірусу і населення країни впевнене, що проведення такого великого міжнародного спортивного форуму не посприяє боротьбі з нею.

При цьому більш ніж третина респондентів – 35,3% – налаштована категорично і зовсім не хоче проведення змагань, ще 44,8% підтримують варіант із відстрочкою.

Зазначимо, наприкінці минулого тижня в Японії зафіксували новий штам коронавірусу, яким заразилися четверо осіб, які прибули в аеропорт Токіо з Бразилії.

Уже в чотирьох префектурах, зокрема й Токіо, введено надзвичайний стан через збільшення заражених.

У своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга пообіцяв, що Олімпіаду-2020 організують "надійно і безпечно", проте останніми днями в його бік летить багато критичних стріл через повільне введення надзвичайного стану.

Рівень схвалення кабінету Суги склав 41,3%, що на 9 процентних пунктів нижче від попереднього, грудневого опитування, тоді як рівень несхвалення склав 42,8%, і це через чотири місяці після початку його роботи.

Найбільш часто згадуваною причиною несхвалення була "відсутність лідерства" Суги в боротьбі з пандемією – 41,2%.

Опитування також показало, що 68,3% респондентів не задоволені заходами, вжитими урядом у зв'язку з коронавірусом, тоді як 24,9% заявили, що уряд вжив належних заходів.

Надзвичайний стан, оголошений минулого четверга на місяць у зв'язку з пандемією, що охоплює Токіо і прилеглі до нього префектури Канагава, Тіба і Сайтама, було визнано "запізнілим" (79,2%), тоді як майже 78% заявили, що його необхідно поширити на інші райони.