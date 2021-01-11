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Костюк першою з українок вийшла в півфінал турніру WTA в Абу-Дабі

Марта зробила приголомшливий камбек.

Марта Костюк
Фото: Jimmie48 Photography
Марта Костюк

Третя ракетка України Марта Костюк (№99 WTA) продовжила переможну серію на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі.

У чвертьфіналі 18-річна уродженка Києва обіграла другу ракетку Іспанії Сару Соррібес-Тормо (№66 WTA) - 0:6, 6:1, 6:4.

Варто відзначити, що Марта програла перші 7 геймів.

Додамо, що півфінал може бути повністю українським. Для цього потрібно, щоб перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) утретє на турнірі обіграла росіянку, цього разу Вероніку Кудерметову (№46 WTA).

Нагадаємо, це буде перший півфінал Костюк на турнірах WTA.

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