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Роналду встановив унікальне досягнення топ-5 ліг Європи

Кріштіану відзначився черговим голом у Серії А.

Рекордний результативний удар португальця
Фото: EPA/UPG
Рекордний результативний удар португальця

За підсумками матчу 16-го туру Серії А "Ювентус" – "Сассуоло" (3:1) Кріштіану Роналду, який встановив остаточний рахунок в поєдинку, вийшов на перше місце 

в списку кращих бомбардирів в історії.

Для 35-річного португальця гол в ворота Neroverdi став 15 в сезоні Серії А.

Таким чином, португалець став першим гравцем в топ-5 ліг Європи, який забивав 15+ м'ячів 15 сезонів поспіль.

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