Роналду встановив унікальне досягнення топ-5 ліг Європи

Фото: EPA/UPG Рекордний результативний удар португальця

За підсумками матчу 16-го туру Серії А "Ювентус" – "Сассуоло" (3:1) Кріштіану Роналду, який встановив остаточний рахунок в поєдинку, вийшов на перше місце

в списку кращих бомбардирів в історії.

Для 35-річного португальця гол в ворота Neroverdi став 15 в сезоні Серії А.

Таким чином, португалець став першим гравцем в топ-5 ліг Європи, який забивав 15+ м'ячів 15 сезонів поспіль.