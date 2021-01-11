Роналду встановив унікальне досягнення топ-5 ліг Європи

За підсумками матчу 16-го туру Серії А "Ювентус" – "Сассуоло" (3:1) Кріштіану Роналду, який встановив остаточний рахунок в поєдинку, вийшов на перше місце
в списку кращих бомбардирів в історії.
Для 35-річного португальця гол в ворота Neroverdi став 15 в сезоні Серії А.
Таким чином, португалець став першим гравцем в топ-5 ліг Європи, який забивав 15+ м'ячів 15 сезонів поспіль.
15 - Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore capace di segnare almeno 15 gol in tutte le ultime 15 stagioni nei cinque maggiori campionati europei (dal 2006/07). Gigante. pic.twitter.com/lkUiW9RweB— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 10, 2021