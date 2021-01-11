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Моурінью керував "Тоттенгемом" у Кубку Англії, сидячи на стільці за метр від житлового будинку

Такі стандарти аматорських футбольних ліг.

Жозе Моурінью інспектує поле &quot;Россет Парку&quot;
Фото: "Тоттенгем"
Жозе Моурінью інспектує поле "Россет Парку"

У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії "Тоттенгем" на виїзді розгромив скромний клуб із Мерсисайда "Марін" (5:0), який виступає у восьмому за значенням дивізіоні країни.

Поєдинок пройшов на стадіоні "Россет Парк", місткість якого складає 3 тисячі. Арена розташована в житловому районі і з двох сторін оточена будинками.

Головний тренер "шпор" Жозе Моурінью керував командою, сидячи на звичайному стільці: тісна лава запасних не була пристосована для дотримання соціальної дистанції в умовах пандемії. Від двору найближчого житлового будинку його відділяв лише метровий паркан.

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