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Світоліна обіграла росіянку Звонарьову і вийшла до третього раунду турніру в Абу-Дабі

Матч тривав трохи більше години.

Еліна Світолина
Фото: J48tennis.net
Еліна Світолина

В 1\16 фіналу турніру WTA в Абу-Дабі перший номер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна у двох сетах переграла росіянку Віру Звонарьову - 6:4, 6:1.

Матч тривав 1 годину і 11 хвилин.

За право зіграти в чвертьфіналі турніру в ОАЕ Світоліна посперечається із ще однією росіянкою Катериною Александровою, що займає 33-тє місце в рейтингу WTA.

Додамо, що Еліна виграла 17 з 19 останніх поєдинків проти тенісисток з Росії.

Відзначимо, що ще одна українка Марта Костюк вийшла в третій раунд цього турнірніру.

На шляху до 1/8 фіналу українка обіграла 67-у ракетку світу, представницю Тайваню Сє Шувей - 6:7, 6:3.

Матч тривав 2 години і 17 хвилин.

У наступному раунді Костюк зіграє проти словенки Тамари Цідансек.

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