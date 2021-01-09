Матч тривав трохи більше години.

Фото: J48tennis.net Еліна Світолина

В 1\16 фіналу турніру WTA в Абу-Дабі перший номер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна у двох сетах переграла росіянку Віру Звонарьову - 6:4, 6:1.

Матч тривав 1 годину і 11 хвилин.

За право зіграти в чвертьфіналі турніру в ОАЕ Світоліна посперечається із ще однією росіянкою Катериною Александровою, що займає 33-тє місце в рейтингу WTA.

Додамо, що Еліна виграла 17 з 19 останніх поєдинків проти тенісисток з Росії.

Відзначимо, що ще одна українка Марта Костюк вийшла в третій раунд цього турнірніру.

На шляху до 1/8 фіналу українка обіграла 67-у ракетку світу, представницю Тайваню Сє Шувей - 6:7, 6:3.

Матч тривав 2 години і 17 хвилин.

У наступному раунді Костюк зіграє проти словенки Тамари Цідансек.