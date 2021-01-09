В рамках стартового матчу 15-го туру Бундесліги менхенгладбаська "Боруссія" приймала чемпіона і лідера поточного чемпіонату "Баварію".

Господарі по ходу матчу програвали 0:2, але проявивши волю, до завершення першого тайму зуміли рахунок зрівняти, а в дебюті другої половини зустрічі забили і переможний гол - 3:2.

Таким чином, "Баварія" вперше за 10 років зазнала поразки в Бундеслізі, маючи по ходу зустрічи перевагу над опонентом в два м'ячі.

⬇️ - FC Bayern München lose a Bundesliga match after having a 2-goal lead for the first time in 10 years. #Bundesliga #BMGFCB pic.twitter.com/2ZVirSrRrd — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 8, 2021

В останній раз таке траплялося 5 лютого 2011 року. Тоді мюнхенці в матчі проти "Кельна" також вели в рахунку 2:0, але в підсумки програли з рахунком 2:3.