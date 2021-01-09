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"Баварія" вперше за 10 років програла в Бундеслізі, маючи перевагу в два м'ячі

Засмутили мюнхенців недавні суперники "Шахтаря" по групі Ліги чемпіонів.

"Баварія" вперше за 10 років програла в Бундеслізі, маючи перевагу в два м'ячі
"Боруссія" М.
Фото: EPA/UPG

В рамках стартового матчу 15-го туру Бундесліги менхенгладбаська "Боруссія" приймала чемпіона і лідера поточного чемпіонату "Баварію".

Господарі по ходу матчу програвали 0:2, але проявивши волю, до завершення першого тайму зуміли рахунок зрівняти, а в дебюті другої половини зустрічі забили і переможний гол - 3:2.

Таким чином, "Баварія" вперше за 10 років зазнала поразки в Бундеслізі, маючи по ходу зустрічи перевагу над опонентом в два м'ячі.

В останній раз таке траплялося 5 лютого 2011 року. Тоді мюнхенці в матчі проти "Кельна" також вели в рахунку 2:0, але в підсумки програли з рахунком 2:3.

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