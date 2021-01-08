Мессі отримав нагороду за участь в будівництві онкологічного педіатричного центру

Капитан "Барселони" Ліонель Мессі отримав нагороду Values Award 2020 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ця премія вручається спортсменам, які внесли значний вклад в розвиток суспільства. Журі, яке очолюють президент НОК Іспанії Алехандро Бланко і президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, вирішило присудити премію аргентинцеві за активну участь у фінансуванні будівництва найбільшого в світі онкологічного педіатричного центру в госпіталі "Сант Жоан де Деу" в Барселоні.

Два роки тому фонд Мессі спільно з фондом Ставроса Ніархоса (SNF) перевели €2,6 млн, щоб зібрати необхідні €30 млн для початку будівництва онкологічного центру.

Крім Мессі спеціальною нагородою Values Legend Award був нагороджений його експартнер по "Барсі" Хаві. Іспанця виділили за вірність чесної гри протягом всієї своєї кар'єри.