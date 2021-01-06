І тут банк зірвали гонщики "Мерседеса".

Формула-1 в своєму офіційному твіттері провела опитування за кращий обгін минулого сезону.

В опитуванні взяло участь 8 обгонів по парам. Переможець вибирався за олімпійською системою.

В результаті, до фіналу потрапили два епізоди: маневр Джорджа Рассела за кермом "Мерседеса" проти свого тимчасового напарника Валттері Боттаса на Гран-Прі Сахіра і обгін П'єра Гаслі (AlphaTauri) Серхіо Переса (Racing Point) в "Червоній воді" на Гран-Прі Бельгії.

Переможцем було обрано обгін Рассела, який набрав 57,6% голосів, а за маневр Гаслі проголосували 42,4% уболівальників.

Нагадаємо, лідер "Мерседеса" Льюїс Гамільтон пропускав Гран-Прі Сахіра, так як напередодні етапу його тест на Covid-19 виявився позитивним, і команді довелося оперативно шукати йому заміну.