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Вболівальники Формули-1 вибрали кращий обгін сезону-2020

І тут банк зірвали гонщики "Мерседеса".

Вболівальники Формули-1 вибрали кращий обгін сезону-2020
Джордж Рассел
Фото: EPA/UPG

Формула-1 в своєму офіційному твіттері провела опитування за кращий обгін минулого сезону.

В опитуванні взяло участь 8 обгонів по парам. Переможець вибирався за олімпійською системою.

В результаті, до фіналу потрапили два епізоди: маневр Джорджа Рассела за кермом "Мерседеса" проти свого тимчасового напарника Валттері Боттаса на Гран-Прі Сахіра і обгін П'єра Гаслі (AlphaTauri) Серхіо Переса (Racing Point) в "Червоній воді" на Гран-Прі Бельгії.

Переможцем було обрано обгін Рассела, який набрав 57,6% голосів, а за маневр Гаслі проголосували 42,4% уболівальників.

Нагадаємо, лідер "Мерседеса" Льюїс Гамільтон пропускав Гран-Прі Сахіра, так як напередодні етапу його тест на Covid-19 виявився позитивним, і команді довелося оперативно шукати йому заміну.

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