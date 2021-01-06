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"Тоттенгем" став першим фіналістом Кубка Англійської ліги

У півфіналі "шпори" виявилися сильнішими за "Брентфорд".

"Тоттенгем" став першим фіналістом Кубка Англійської ліги
Всі головні дійові особи - Мусса Сіссоко, Сон Хін Мін і Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG

У Лондоні пройшов перший півфінальний матч Кубка Англійської ліги, в якому "Тоттенгем" прогнозовано не зазнав великих проблем проти "Брентфорда", обігравши клуб з Чемпіоншипа з рахунком 2:0.

Вже на 12-й хвилині рахунок відкрив Мусса Сіссоко, який головою переправив м'яч у ворота після навісної передачі від Серхіо Регілона.

Відзначимо, що в середині другого тайму лише VAR допоміг підопічним Жозе Моуріньо, коли арбітр Майк Дін зарахував взяття воріт, але відеоповтор визначив офсайд у гравця "Брентфорда".

Остаточний рахунок у матчі встановив Сон Хин Мін, який реалізував на 70-й хвилині вихід сам на сам з голкіпером.

Сьогодні в протистоянні двох манчестерських команд визначиться суперник "шпор" по фіналу.

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