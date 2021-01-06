У Лондоні пройшов перший півфінальний матч Кубка Англійської ліги, в якому "Тоттенгем" прогнозовано не зазнав великих проблем проти "Брентфорда", обігравши клуб з Чемпіоншипа з рахунком 2:0.
Вже на 12-й хвилині рахунок відкрив Мусса Сіссоко, який головою переправив м'яч у ворота після навісної передачі від Серхіо Регілона.
Відзначимо, що в середині другого тайму лише VAR допоміг підопічним Жозе Моуріньо, коли арбітр Майк Дін зарахував взяття воріт, але відеоповтор визначив офсайд у гравця "Брентфорда".
Остаточний рахунок у матчі встановив Сон Хин Мін, який реалізував на 70-й хвилині вихід сам на сам з голкіпером.
Сьогодні в протистоянні двох манчестерських команд визначиться суперник "шпор" по фіналу.