Сам Ральф Хазенхюттль заявив, що це були сльози від вітру.

Фото: EPA/UPG Ральф Хазенгюттль (на колінах)

У заключному матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Саутгемптон" приймав лідера і чемпіона "Ліверпуль".

Шедеврального голу екснападаючого "Ліверпуля" Денні Інгза, забитого у ворота своєї колишньої команди на 2-й хвилині, виявилося досить, щоб "святі" здобули сенсаційну перемогу - 1:0.

Після фінального свистка радість футболістів "Саутгемптона" була зрозуміла, особливо був радий успіху своєї команди головний тренер Ральф Хазенгюттль, який не зміг стримати сліз.

Втім, в інтерв'ю 53-річний австрійський фахівець назвав зовсім іншу причину.

"Сльози на моїх очах були від вітру! Коли бачиш, як хлопці б'ються щосили, відчуваєш щиру гордість. У матчі з "Ліверпулем" потрібно бути ідеальним, і я думаю, нам це вдалося", - цитує наставника "святих" ВВС.

"Відчувався шалений тиск з боку суперника, ключовим моментом сьогодні було тримати оборону навколо штрафної і все одно намагатися грати в футбол. Ми відмінно впоралися з цим завданням.

Це була напружена гра, я мало не втратив голос. Хлопці втомилися. Це неминуче, якщо ви хочете обіграти таку команду. Але хлопці вірили в себе з перших хвилин. Це був прекрасний вечір", - зазначив Хазенгюттль.

Додамо, що після перемоги на "Сент-Меріс" "Саутгемптон" увірвався в топ-6.

У свою чергу, "Ліверпуль" залишився на чолі пелотону, однак, маючи однакову кількість очок з "Манчестером Юнайтед", "червоні" зіграли на матч більше.

Крім того, по втраченим очкам подопічні Юргена Клоппа також поступаються другому манкуніанському клубу "Манчестеру Сіті".