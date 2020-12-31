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Клуб Англійської Прем'єр-ліги куплений американською компанією

Тепер "Бернлі" на 84% належить американцям.

Клуб Англійської Прем'єр-ліги куплений американською компанією
"Бернлі"
Фото: EPA/UPG

У клубу Англійської Прем'єр-ліги "Бернлі" змінилися власники, повідомляє Sky Sports.

84% акцій клубу з Ланкашира придбала американська спортивна інвестиційна компанія ALK Capital LLC. Операцію вже схвалила АПЛ.

Раніше повідомлялося, що після переходу "Бернлі" новим власникам будуть створені дві структури. В першу входитиме ряд приватних інвесторів, які володіють контрольним пакетом акцій, в другу - безпосередньо керівництво клубу.

Після 16 турів "Бернлі" набрав 16 очок і займає таке ж місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Вже 3 січня "Бернлі", ведений новими господарями, битиметься з ще одним аутсайдером АПЛ "Фулгемом".

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