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Гол Патріка у ворота "Бенфіки" був названий вболівальниками кращим голом "Шахтаря" в 2020 році

Гол бразильця був настільки ж гарний, як і важливий.

Гол Патріка у ворота "Бенфіки" був названий вболівальниками кращим голом "Шахтаря" в 2020 році
Алан Патрік
Фото: "Шахтар"

Гол Алана Патріка в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки" (3:3) був визнаний фанами кращим голом "Шахтаря" в 2020 році, повідомляється на офіційному сайті команди.

Протягом 16 днів вболівальники на офіційній сторінці клубу в Instagram визначали кращий гол "Шахтаря". 

Голосування проходило в чотири етапи, а в фіналі опинилися Патрік і Марлос, гол якого 6 червня допоміг "Шахтарю" перемогти "Десну" (3:2).

У підсумку, гол Алана набрав 441 голосів проти 149 у Марлоса.

Варто зазначити, що проект Battle голів пройшов третій рік поспіль. У 2018-му році кращим був назвав гол Віктора Коваленко в ворота "Динам"о Київ, а в 2019 році - гол Тараса Степаненко в ворота тих же киян.

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