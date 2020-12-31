Фани "Шахтаря" здивували своїм вибором кращого гравця команди 2020 року

"Шахтар" на своєму офіційному сайті підвів підсумки голосування на звання кращого гравця команди в 2020 році.

У голосуванні взяли участь 12 383 респондента. Більшість голосів (3 981 або 32,1%) вболівальники віддали за 19-річного воротаря Анатолія Трубіна, який у другій половині сезону зумів витіснити Андрія Пятова і стати №1 в команді.

Вихованець Академії "Шахтаря" у 2020 році провів 20 матчів, з яких у восьми зумів відстояти "на нуль", причому обидва матчі з "Інтером" в Лізі чемпіонів і домашньому з "Реалом".

Трубін здійснював в середньому 3,14 сейва за гру (47% на реакції), а довгі передачі віддавав з точністю в 57%.

Друге місце в голосуванні посів бразилець Тете (3 314 або 26,8%), а третє - ізраїльтянин Манор Соломон (3 270 або 26,4%).

Нагадаємо, Трубін потрапив до символічної збірної кращих футболістів світу до 19 років.