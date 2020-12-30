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Один з лідерів "Барселони" порвав меніск і може пропустити залишок сезону

Філіппе Коутіньйо вибув надовго.

Один з лідерів "Барселони" порвав меніск і може пропустити залишок сезону
Філіпе Коутіньйо
Фото: EPA/UPG

Півзахисник "Барселони" Філіппе Коутіньйо отримав серйозну травму в матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти "Ейбара" (1:1).

Бразилець вийшов на заміну на 66-й хвилині, проте під завісу зустрічі покинув поле за допомогою лікарів.

Побоювання медиків "Барселони" з приводу травми підтвердилися - у бразильця діагностовано пошкодження латерального меніска лівого коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гравцеві знадобиться операція - Коутіньйо зроблять артроскопію.

Термінів відновлення не називають, але в ЗМІ пишуть, що бразилець може пропустити до чотирьох місяців.

У нинішньому сезоні Коутіньйо провів за "блаугранас" 14 матчів у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши дві результативні передачі.

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