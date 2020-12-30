45 років тому Блохін став першим українцем - володарем "Золотого м’яча"

30 грудня 1975 року у світ вийшов новорічний номер France Football, у якому були оголошені підсумки голосування за найкращого футболіста Європи, нагадує пресслужба Української асоціації футболу.
Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-му опитуванні здобув нападник київського "Динамо" та збірної СРСР Олег Блохін.
Того року "динамівці" під керівництвом Валерія Лобановського перемогли в розіграші Кубка володарів кубків і стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши мюнхенську "Баварію". До речі, днями Блохіну вручили орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагородили за указом президента України з нагоди цієї визначної дати.
Блохін став першим українським футболістом - володарем "Золотого м’яча". Пізніше його успіх повторили одноклубники Ігор Бєланов (найкращий гравець Європи 1986 року)