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45 років тому Блохін став першим українцем - володарем "Золотого м’яча"

У 1975 році Олега Блохіна визнали найкращим футболістом Європи

45 років тому Блохін став першим українцем - володарем "Золотого м’яча"
Олег Блохін
Фото: УАФ

30 грудня 1975 року у світ вийшов новорічний номер France Football, у якому були оголошені підсумки голосування за найкращого футболіста Європи, нагадує пресслужба Української асоціації футболу.

Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-му опитуванні здобув нападник київського "Динамо" та збірної СРСР Олег Блохін.

Того року "динамівці" під керівництвом Валерія Лобановського перемогли в розіграші Кубка володарів кубків і стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши мюнхенську "Баварію". До речі, днями Блохіну вручили орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагородили за указом президента України з нагоди цієї визначної дати.

Блохін став першим українським футболістом - володарем "Золотого м’яча". Пізніше його успіх повторили одноклубники Ігор Бєланов (найкращий гравець Європи 1986 року)

Ігор Бєланов
Фото: УАФ
Ігор Бєланов
та Андрій Шевченко (володар "Золотого м’яча" 2004 року).
Три богатирі
Фото: УАФ
Три богатирі

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