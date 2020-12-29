"Шеффілд Венсдей" звільнив головного тренера лише через 45 днів після його призначення

Фото: EPA/UPG Тоні П'юліс

Клуб англійського Чемпіоншипу "Шеффілд Венсдей" звільнив головного тренера Тоні П'юліса, йдеться у Twitter "сов".

Sheffield Wednesday have terminated the contract of manager Tony Pulis with immediate effect #swfc — Sheffield Wednesday (@swfc) December 28, 2020

Розірвання контракту з 62-річним валлійським фахівцем відбулося лише через 45 днів після його призначення.

За цей час колишній наставник багатьох середніх клубів Англійської прем'єр-ліги виграв лише один матч з десяти. Відзначимо, що П'юлісу вдалося встановити клубний антирекорд - він не домігся перемоги в перших восьми матчах на чолі "Венсдей".

У турнірній таблиці клуб зі "Сталевого міста" займає передостаннє місце з 13 очками. Відзначимо, що сезон команда почала з показника "-12 очок" за порушення клубом Правил рентабельності і стійкості всередині ліги.