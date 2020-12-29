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"Шеффілд Венсдей" звільнив головного тренера лише через 45 днів після його призначення

Новорічний подарунок для Тоні П'юліса.

Тоні П'юліс
Фото: EPA/UPG
Тоні П'юліс

Клуб англійського Чемпіоншипу "Шеффілд Венсдей" звільнив головного тренера Тоні П'юліса, йдеться у Twitter "сов".

Розірвання контракту з 62-річним валлійським фахівцем відбулося лише через 45 днів після його призначення.

За цей час колишній наставник багатьох середніх клубів Англійської прем'єр-ліги виграв лише один матч з десяти. Відзначимо, що П'юлісу вдалося встановити клубний антирекорд - він не домігся перемоги в перших восьми матчах на чолі "Венсдей".

У турнірній таблиці клуб зі "Сталевого міста" займає передостаннє місце з 13 очками. Відзначимо, що сезон команда почала з показника "-12 очок" за порушення клубом Правил рентабельності і стійкості всередині ліги.

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