У стартовому матчі 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Кінг Пауер" друга команда першості - "Лестер" приймала третю команду - "Манчестер Юнайтед".
Матч завершився внічию - 2:2.
Примітно, що рахунок відкрив форвард МЮ Маркус Решфорд. Таким чином, 23-річний вихованець Академії "МанЮнайтед" перервав унікальну серію своєї команди в АПЛ. До матчу в Лестері в усіх попередніх шести виїзних матчах підопічні Уле-Гуннара Сольскьяера пропускали першими, але при цьому домагалися підсумкової перемоги.
Решфорд вирішив порушити цю приємну для "червоних дияволів" традицію, і, в підсумку, була порушена друга традиція, за якою МЮ обов'язково перемагав.
Крім того, зігравши внічию, "МанЮнайтед" перервав свою серію виїзних перемог в АПЛ, яка налічувала 10 матчів (4 були здобуті ще в минулому сезоні).
Таким чином, МЮ не зміг повторити абсолютний рекорд "Челсі" (сезон-2008) і "Манчестера Сіті" (2017), які виграли в АПЛ 11 матчів поспіль на виїзді.
Only two sides have won 11 consecutive Premier League away games in the competition’s history:— Squawka Football (@Squawka) December 26, 2020
◉ Chelsea (2008)
◎ 26 scored
◎ 1 conceded
◎ 10 clean sheets
◉ Man City (2017)
◎ 30 goals
◎ 5 conceded
◎ 7 clean sheets
Man Utd fall one short of matching the record. 😩 https://t.co/ptStSpWICo
Разом з тим, МЮ встановив новий клубний рекорд в АПЛ, забивши в 11-му поспіль матчі на виїзді.
Абсолютний рекорд вищого англійського дивізіону належить тим же "червоним дияволам", які в сезоні 1958/59 13 матчів поспіль забивали на виїзді.
🔴🔴 - Manchester United score multiple goals in a Premier League record 11 consecutive away fixtures. The most recent team to net multiple goals in 11+ successive top flight away matches were @ManUtd themselves (13, 1958-1959). #MUFC #LEIMUN— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 26, 2020