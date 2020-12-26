"Червоні дияволи" вперше в сезоні відкрили рахунок у виїзному матчі АПЛ.

У стартовому матчі 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Кінг Пауер" друга команда першості - "Лестер" приймала третю команду - "Манчестер Юнайтед".

Матч завершився внічию - 2:2.

Примітно, що рахунок відкрив форвард МЮ Маркус Решфорд. Таким чином, 23-річний вихованець Академії "МанЮнайтед" перервав унікальну серію своєї команди в АПЛ. До матчу в Лестері в усіх попередніх шести виїзних матчах підопічні Уле-Гуннара Сольскьяера пропускали першими, але при цьому домагалися підсумкової перемоги.

Решфорд вирішив порушити цю приємну для "червоних дияволів" традицію, і, в підсумку, була порушена друга традиція, за якою МЮ обов'язково перемагав.

Крім того, зігравши внічию, "МанЮнайтед" перервав свою серію виїзних перемог в АПЛ, яка налічувала 10 матчів (4 були здобуті ще в минулому сезоні).

Таким чином, МЮ не зміг повторити абсолютний рекорд "Челсі" (сезон-2008) і "Манчестера Сіті" (2017), які виграли в АПЛ 11 матчів поспіль на виїзді.

Only two sides have won 11 consecutive Premier League away games in the competition’s history:



◉ Chelsea (2008)

◎ 26 scored

◎ 1 conceded

◎ 10 clean sheets



◉ Man City (2017)

◎ 30 goals

◎ 5 conceded

◎ 7 clean sheets



Man Utd fall one short of matching the record. 😩 https://t.co/ptStSpWICo — Squawka Football (@Squawka) December 26, 2020

Разом з тим, МЮ встановив новий клубний рекорд в АПЛ, забивши в 11-му поспіль матчі на виїзді.

Абсолютний рекорд вищого англійського дивізіону належить тим же "червоним дияволам", які в сезоні 1958/59 13 матчів поспіль забивали на виїзді.