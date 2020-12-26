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"Лестер" перервав фантастичну рекордну серію "Манчестера Юнайтед" в Англійській Прем'єр-лізі

"Червоні дияволи" вперше в сезоні відкрили рахунок у виїзному матчі АПЛ.

"Лестер" перервав фантастичну рекордну серію "Манчестера Юнайтед" в Англійській Прем'єр-лізі
Порушник традицій Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG

У стартовому матчі 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Кінг Пауер" друга команда першості - "Лестер" приймала третю команду - "Манчестер Юнайтед".

Матч завершився внічию - 2:2.

Примітно, що рахунок відкрив форвард МЮ Маркус Решфорд. Таким чином, 23-річний вихованець Академії "МанЮнайтед" перервав унікальну серію своєї команди в АПЛ. До матчу в Лестері в усіх попередніх шести виїзних матчах підопічні Уле-Гуннара Сольскьяера пропускали першими, але при цьому домагалися підсумкової перемоги.

Решфорд вирішив порушити цю приємну для "червоних дияволів" традицію, і, в підсумку, була порушена друга традиція, за якою МЮ обов'язково перемагав.

Крім того, зігравши внічию, "МанЮнайтед" перервав свою серію виїзних перемог в АПЛ, яка налічувала 10 матчів (4 були здобуті ще в минулому сезоні).

Таким чином, МЮ не зміг повторити абсолютний рекорд "Челсі" (сезон-2008) і "Манчестера Сіті" (2017), які виграли в АПЛ 11 матчів поспіль на виїзді.

Разом з тим, МЮ встановив новий клубний рекорд в АПЛ, забивши в 11-му поспіль матчі на виїзді.

Абсолютний рекорд вищого англійського дивізіону належить тим же "червоним дияволам", які в сезоні 1958/59 13 матчів поспіль забивали на виїзді.

Огляд матчу "Лестер" - "Манчестер Юнайтед".

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