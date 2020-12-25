Нападник збірної Єгипту і англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах 25 грудня у своєму Twitter опублікував кілька святкових фотографій. На знімках футболіст з дружиною і двома дітьми святкує Різдво.
December 24, 2020
Всі члени родини одягнені в однакові святкові наряди.
Нагадаємо, рік тому Мо аналогічно виклав Instagram кілька святкових фотографій на тлі різдвяної ялинки. І тут же був засуджений мусульманськими уболівальниками.
Салах отримав понад 51 тисячу негативних коментарів.
Різдво не є ісламським святом.