Різдво не є ісламським святом.

Нападник збірної Єгипту і англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах 25 грудня у своєму Twitter опублікував кілька святкових фотографій. На знімках футболіст з дружиною і двома дітьми святкує Різдво.

Всі члени родини одягнені в однакові святкові наряди.

Нагадаємо, рік тому Мо аналогічно виклав Instagram кілька святкових фотографій на тлі різдвяної ялинки. І тут же був засуджений мусульманськими уболівальниками.

Салах отримав понад 51 тисячу негативних коментарів.

Різдво не є ісламським святом.