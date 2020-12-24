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Буффон першим отримав від Мессі дві пляшки пива

Пошта Італії працює справно.

Буффон першим отримав від Мессі дві пляшки пива
Джанлуїджи Буффон
Фото: EPA/UPG

Відомий бренд пивних напоїв Budweiser, який з вересня співпрацює з Ліонелем Мессі, випустить лімітовану колекцію пляшок на честь феноменального рекорду, встановленого зоряним аргентинцем в матчі проти "Вальядоліда" (3:0).

Нагадаємо, гол Лео в тому матчі став для нього 644-м за "Барселону". Тим самим Мессі побив вічний рекорд легендарного бразильця Пеле, на рахунку якого 643 голи, забиті з 1956 по 1974 рік за "Сантос".

Пляшки пива Budweiser з цієї колекції будуть пронумеровані від 1 до 644, тим самим позначаючи кожен гол Мессі.

При цьому Лео вирішив розіслати пивні пляшки "Мессі" з супровідним листом всім голкіперам, яким він забивав.

Першим отримав посилку від Лео 42-річний італійський воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон, якому дісталися пляшки під №№514 і 515.

"Спасибі за пиво. Приму це як комплімент. У нас були великі битви в ці роки! Лео, вітаю з побиттям рекорду. Це дійсно неймовірне досягнення", - написав Буффон.

Чекають своєї черги українці Олександр Шовковський, Руслан Нещерет та Андрій Пятов.

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