У підсумковому перед зимовою паузою 14-му турі лідер Серії А "Мілан" приймав "Лаціо" і здобув емоційну перемогу - 3:2.

Відкрив рахунок на 10-й хвилині після розіграшу кутового Енді Ребич - 1:0. Він же через 7 хвилин заробив 11-метровий, чітко реалізований Хаканом Чалханоглу - 2:0.

У середині тайму в процес матчу втрутилася бригада суддів, за допомогою VAR призначивши пенальті вже у ворота господарів. Джанлуїджі Доннарумма впорався з ударом Чіро Іммобіле, але на добиванні спритнішим за всіх виявився Луїс Альберто - 2:1.

На 59-й хвилині Іммобіле реабілітував себе за промах з 11-метрової позначки і кривеньким ударом зрівняв рахунок у матчі - 2:2.

Однак останнє слово було за футболістами "Мілана". Підопічних Стефано Піолі знову виручив кутовий удар, після подачі якого Тео Ернандес установив остаточний рахунок у поєдинку - 3:2.

Завдяки перемозі на "Сан-Сіро" "Мілан" повернув собі перше місце в турнірній таблиці і через 9 років знову став зимовим чемпіоном Італії. Востаннє це було в сезоні-2011/12.

Нагадаємо, в тому сезоні Rossoneri все ж не вдалося стати чемпіонами країни, проклавши шлях до безперервної 9-річної гегемонії "Ювентуса" в Серії А.

На Різдво "Мілан" пішов, випереджаючи "Інтер" на 1 очко. Ще на 6 очок відстає "Рома" Паулу Фонсеки.

"Ювентус" з 10-очковим відставанням лише 6-й і має незіграний матч з "Наполі" в запасі.