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Футболисты "Ювентуса" и "Аталанты" играли матч Серии А с красными метками на лицах

Акция против женского насилия проводится в Италии уже не первый год.

Гонсало Игуаин
Фото: EPA/UPG
Гонсало Игуаин
13-й тур Серии А открывался матчем в Бергамо, где местная "Аталанта" принимала лидера и бессменного чемпиона последних 8-ми лет – "Ювентиус".

Матч для подопечных Маурицио Сарри выдался сложным.

Гостям даже пришлось по ходу встречи отыгрываться. Но дубль Гонсало Игуаина и гол Пауло Дибалы обеспечили "Старой синьоре" очередную победу - 3:1.

Примечательным в матче была также акция, по которой все футболисты и арбитры вышли на поле с красными отметками. Таким образом они поддержали инициативу против насилия над женщинами. Все матчи чемпионата Италии в этом туре пройдут под таким лозунгом.

В прошлом году в Серии А также устраивали подобную акцию.

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