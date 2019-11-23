Матч для подопечных Маурицио Сарри выдался сложным.
Гостям даже пришлось по ходу встречи отыгрываться. Но дубль Гонсало Игуаина и гол Пауло Дибалы обеспечили "Старой синьоре" очередную победу - 3:1.
Примечательным в матче была также акция, по которой все футболисты и арбитры вышли на поле с красными отметками. Таким образом они поддержали инициативу против насилия над женщинами. Все матчи чемпионата Италии в этом туре пройдут под таким лозунгом.
В прошлом году в Серии А также устраивали подобную акцию.