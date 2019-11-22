Футболиста "Динамо" обвинили в насилии в отношении женщин

Центрального защитника "Динамо" Карлоса Самбрано, который прошлый год провел в аренде в швейцарском "Базеле", на родине в Перу обвинили в применении насилия в отношении женщин, одна из которых, к тому же, оказалась несовершеннолетней, сообщает Libero.

Накануне на перуанском телевидении вышла программа, в которой был показан сюжет с двумя женщинами, утверждавшими, что Самбрано и его охранники избили их возле одного из ночных клубов. Пострадавшие уже написали заявления о случившемся и передали их в полицию.

"Они напали на меня, я знаю, что это были люди Карлоса Самбрано. Сам он также принимал участие в этом, он ударил меня по лицу", - заявила одна из якобы подвергшихся нападению со стороны игрока сборной Перу женщин.

Напомним, недавно Карлос пребывал в Перу, куда прилетал в расположение национальной команды для участия в товарищеском матче против Колумбии (0:1), который состоялся 16 ноября.

В текущем сезоне Самбрано не провел ни одного официального матча за первую команду "Динамо".

Отметим, что по условиям аренды "Базель" по окончании сезона 2018/19 обладал правом последующего выкупа Самбрано, но этим условием швейцарский клуб не воспользовался.