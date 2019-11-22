Депутат Верховной Рады будет финансировать симферопольскую "Таврию", - СМИ

Первый чемпион независимой Украины – симферопольская "Таврия", которая базируется в Бериславе Херсонской области, и которая прозябает во Второй лиге, похоже нашла источник финансирования.

По словам директора крымского клуба Владимира Коновалова, финансировать команду будет экс-председатель Волынского областного совета и экс-председатель Одесской областной государственной администрации, а ныне народный депутат Игорь Палица.

"Сейчас реальная ситуация в том, что Сергей Куницын сложил свои полномочия. Избрали Игоря Колыхаева президентом Крымской федерации. Я лично вел переговоры с Игорем Палицей, и он берет "Таврию" под свое крыло по финансированию. Поэтому в ближайшее время я эту ситуацию доведу до конца", - цитирует футбольного функционера хsport.ua.

Игроки и тренеры "Таврии" не получают зарплату уже полгода и могут сняться с чемпионата Украины в зимнюю паузу или даже ранее.

Через отсутствие финансов "Таврия" не поехала на календарный матч в Краматорск.