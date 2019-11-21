За 12 лет хозяин лондонского "Арсенала" не вложил в клуб ни пенни, - английские СМИ

У Стэна Кроенке свои представления о футбольном бизнесе.

С 2007 года, когда Стэн Кроенке купил свои первые акции "Арсенала", американский бизнесмен не вложил ни пенни в лондонский клуб, утверждает Football.London.

Начав постепенно скупать акции клуба с "Эмирейтс", со временем Кроенке получил в свое распоряжение контрольный пакет, а в 2018 году после того, как российский миллиардер Алишер Усманов продал свою долю в "Арсенале" за 550 млн фунтов, стал единоличным собственном клуба с Северного Лондона.

Фактически при Кроенке "Арсенал" перестал быть публичной компанией. Своей доли в клубе лишилось и объединение болельщиков, а вместе с долей - и права участвовать в собрании акционеров.

По информации издания, доступная с сезона 2017/18 финансовая информация, а также предыдущие публичные финансовые отчеты клуба свидетельствуют, что за все это время Кроенке не вложил ни пенни в клуб - ни в качестве денежной инъекции, ни даже просто взаймы, как это делало семейство Глейзеров в "Манчестер Юнайтед" или Роман Абрамович в "Челси".

При Кроенке - и благодаря умелому управлению экс-наставника "канониров" Арсена Венгера - "Арсенал" был переведен на модель самофинансирования.

Уже несколько лет "Арсенал" может тратить столько, сколько заработает.

Для сравнения - с момента приобретения "Манчестер Сити" в 2008 году шейх Мансур вложил в "горожан" около 1 млрд. фунтов.

Отметим, что для Кронке "Арсенал" только один из многочисленных спортивных активов. В США он владеет баскетбольной командой Denver Nuggets, а также клубом по американскому футболу Los Angeles Rams.