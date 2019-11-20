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Моуриньо является самым расточительным тренером в мире

При португальце команды потратили более полутора миллиардов евро на трансферы.

Моуриньо является самым расточительным тренером в мире
Жозе Моуриньо
Фото: Sportbox

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо является самым дорогим наставником в мире – клубы под его руководством купили игроков на 1,56 млр евро, что является рекордом, сообщает Transfermarkt. 

Вторым по расточительности является 60-летний итальянский тренер Карло Анчелотти, ныне возглавляющий "Наполи". Его клубы купили футболистов на 1,23 млрд.

На третьем месте своеобразного хит-парада "транжир" расположился 48-летний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, чьи клубы потратили на покупку исполнителей 1,15 млрд.

Отметим, что один из самых успешных тренеров в истории – сэр Алекс Фергюсон, более 25 лет возглавлявший "Манчестер Юнайтед" не вошел по этому показателю даже в топ-10.

Напомним, на протяжении карьеры Моуриньо также возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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