Накануне в рамках 12-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся центральный матч всего первого круга.

На "Энфилде" лидер первенства – "Ливерпуль" принимал чемпиона последних двух лет – "Манчестер Сити".

Победа хозяев 3:1 позволила подопечным Юргена Клоппа оторваться от подопечных Хосепа Гвардиолы уже на 9 очков.

Кроме того, как сообщает Opta, потерпев третье поражение в АПЛ, Гвардиола выдал худший старт в чемпионате за всю свою тренерскую карьеру.

Ранее Гвардиола тренировал "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2013-2016).

Отметим, что Гвардиола возглавляет "МанСити" с 2016-го года и за это время выиграл для "горожан" 7 трофеев.