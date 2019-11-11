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Главный тренер "Динамо" не заметил проявления расизма со стороны киевских фанатов

Алексей Михайличенко был сосредоточен на игре.

Главный тренер "Динамо" не заметил проявления расизма со стороны киевских фанатов
Алексей Михайличенко
Фото: ФК Динамо Киев

После матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0) наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко не стал комментировать скандальный эпизод, который произошел во время матча.

"Я абсолютно не понял, в чем дело. Я даже, честно говоря, когда абстрагируюсь во время матча, то все остальное не слышу. Не могу ничего комментировать.

Было ли ощущение, что матч не продолжится? Честно говоря, даже не думалось и не верилось", – цитирует интервью Михайличенко ТК Футбол 1 isport.ua.

Напомним, капитан "горняков" Тайсон эмоционально отреагировал на проявление расизма со стороны фанатов "Динамо".

Бразилец показал болельщикам соперника средний палец, за что впоследствии он заработал красную карточку.

Тайсон
Фото: скриншот
Тайсон
Стоит добавить, что поединок с "Шахтером" стал 80-м для Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" в чемпионатах Украины. Под его руководством киевляне 57 встреч выиграли, 13 завершили вничью, 10 проиграли, при разности мячей 172 - 53.

Между тем поражение от "горняков" оказалось для динамовцев 20-м во всех официальных турнирах под началом Михайличенко (ЧУ - 10, КУ - 2, Еврокубки - 8).

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