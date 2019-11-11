После матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0) наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко не стал комментировать скандальный эпизод, который произошел во время матча.

"Я абсолютно не понял, в чем дело. Я даже, честно говоря, когда абстрагируюсь во время матча, то все остальное не слышу. Не могу ничего комментировать.

Было ли ощущение, что матч не продолжится? Честно говоря, даже не думалось и не верилось", – цитирует интервью Михайличенко ТК Футбол 1 isport.ua.

Напомним, капитан "горняков" Тайсон эмоционально отреагировал на проявление расизма со стороны фанатов "Динамо".

Бразилец показал болельщикам соперника средний палец, за что впоследствии он заработал красную карточку.

Фото: скриншот Тайсон

Стоит добавить, что поединок с "Шахтером" стал 80-м для Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" в чемпионатах Украины. Под его руководством киевляне 57 встреч выиграли, 13 завершили вничью, 10 проиграли, при разности мячей 172 - 53.

Между тем поражение от "горняков" оказалось для динамовцев 20-м во всех официальных турнирах под началом Михайличенко (ЧУ - 10, КУ - 2, Еврокубки - 8).