После матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0) наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко не стал комментировать скандальный эпизод, который произошел во время матча.
"Я абсолютно не понял, в чем дело. Я даже, честно говоря, когда абстрагируюсь во время матча, то все остальное не слышу. Не могу ничего комментировать.
Было ли ощущение, что матч не продолжится? Честно говоря, даже не думалось и не верилось", – цитирует интервью Михайличенко ТК Футбол 1 isport.ua.
Напомним, капитан "горняков" Тайсон эмоционально отреагировал на проявление расизма со стороны фанатов "Динамо".
Бразилец показал болельщикам соперника средний палец, за что впоследствии он заработал красную карточку.
Между тем поражение от "горняков" оказалось для динамовцев 20-м во всех официальных турнирах под началом Михайличенко (ЧУ - 10, КУ - 2, Еврокубки - 8).