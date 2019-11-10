В рамках 11-го тура Бундеслиги в Мюнхене состоялось очередное, 109-е по счету Der Klassiker, или Дерби Германии – поединок между мюнхенской "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

Матч на "Альянц Арена" завершился сокрушительной победой хозяев 4:0. Тем самым, баварцы сполна рассчитались со "шмелями" за недавнее поражение в матче за Суперкубок страны.

Дублем отметился Роберт Левандовски, которому "подсобили" Серж Гнабри и бывший партнер поляка по "Баварии" Матс Хуммельс, оформивший автогол.

Отметим, что Левандовски забил в 11-м матче чемпионата подряд, установив новый рекорд Бундеслиги: предыдущее достижение в 10 игр принадлежало форварду "Кельна" Клаусу Аллофсу (1984 год) и нападающему дортмундской "Боруссии" Пьер-Эрику Обамеянгу (2015 год).

Также Роберт стал рекордсменом по количеству забитых мячей на старте турнира – в первых 11-ти турах он 16 раз поразил ворота соперников и на один гол превзошел рекорд легендарного одноклубника Герда Мюллера, установленный в начале сезона-1968/69.

Благодаря своей победе над принципиальным соперником, "Бавария" поднялась на 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера – "Боруссии" из Мёнхенгладбаха на 1 очко, правда, "жеребята" сыграли на один матч меньше.

Дортмундцы опустились на 5-е место, уступая своим одноклубникам 3 очка.

Обзор поединка "Бавария" - "Боруссия" - на осайте официального вещателя Бундеслиги.