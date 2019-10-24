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ФИФА открыла производство против "Динамо" и немецкой "Боруссии"

Заявителем в ФИФА выступила материнская школа футболиста Андрея Ярмоленка.

ФИФА открыла производство против "Динамо" и немецкой "Боруссии"
Фото: ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное производство по факту неуплаты ФК "Динамо Киев" платежа солидарности черниговской школе «Юность» за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкий ФК "Боруссия" (Дортмунд). Об этом сообщает «Цензор».

Заявителем в ФИФА выступила материнская школа футболиста Андрея Ярмоленка - Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Юность" (г. Чернигов). Оба ФК - "Динамо Киев" и "Боруссия" - выступают в деле ответчиками. 

«Открыв по этому факту дисциплинарное производство, ФИФА уведомило ответчиков в лице "Боруссии" и "Динамо" о необходимости погасить перед черниговской школой долг в размере 301 578,95 евро (22,92% от солидарного взноса, подлежащего уплате)», - отмечает издание, публикуя соответствующее документы ФИФА. 

Трансфер Ярмоленко состоялся еще в августе 2017 года. Общая его стоимость составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) (Украина) совместно с созданной ими же оффшорной компанией "Динамо Киев" (Кипр) ЛТД получили от дортмундской "Боруссии". 

Материнская школа Ярмоленка должна была получить от ФК "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере около 300 тыс. евро. Однако, по неизвестным причинам, часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро "Динамо" в январе 2018 года безосновательно перечислило общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность", которая не имеет к ДЮСШ «Юность» никакого отношения.

«Таким образом, из-за того, что ФК "Динамо Киев" до сих пор не оплатило "Юности" платеж солидарности за трансфер Ярмоленко, "Боруссия" (Дортмунд) оказалась в центре международного футбольного скандала и фигурантом расследования ФИФА», - отмечает «Цензор». 

Добавим, что взаимопонимание с "Динамо" директор материнской школы Ярмоленко - Геннадий Прокопович пытался найти неоднократно. Впрочем, в киевском клубе многочисленные обращения и просьбы Прокоповича оплатить платеж солидарности за Ярмоленко игнорируют уже два года. 

Более того, по факту мошенничества с 150 тыс. евро от "Динамо" на счета клона школы "Юность - "общественной организации "Клуб Юность" - Нацполиция расследует уголовное дело. 

Напомним, что вчера Андрей Ярмоленко отпраздновал свой день рождения.

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