Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
Замминистра экономики из Кабмина Гройсмана задержали по подозрению в госизмене
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ГлавнаяСпорт

Чемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназии

40-летняя Марике Вервурт страдала неизлечимым мышечным заболеванием.

Чемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназии
Марике Вервурт
Фото: YASUYOSHI CHIBA AFP

Чемпионка Паралимпийских игр-2012 в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервурт ушла из жизни после эвтаназии, сообщает AS.

40-летняя бельгийка решилась подписать документы на эвтаназию еще 8 лет назад. Процедуру провели в бельгийском городе Дьест. В Бельгии она легальна.

Помимо золота лондонских Игр, на счету Вервут было также два "серебра" (2012 и 2016), а также "бронза" Паралимпийских игр-2016.

В подростковом возрасте у Верворт обнаружили неизлечимое прогрессирующие заболеванием мышц, из-за которого она более 15 лет была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. В последние годы состояние легкоатлетки ухудшилось: ее мучили постоянные боли и приступы эпилепсии. Однажды припадок случился во время приготовления еды, и Верворт получила сильные ожоги ног.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также