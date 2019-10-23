Чемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназии

Чемпионка Паралимпийских игр-2012 в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервурт ушла из жизни после эвтаназии, сообщает AS.

40-летняя бельгийка решилась подписать документы на эвтаназию еще 8 лет назад. Процедуру провели в бельгийском городе Дьест. В Бельгии она легальна.

Помимо золота лондонских Игр, на счету Вервут было также два "серебра" (2012 и 2016), а также "бронза" Паралимпийских игр-2016.

В подростковом возрасте у Верворт обнаружили неизлечимое прогрессирующие заболеванием мышц, из-за которого она более 15 лет была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. В последние годы состояние легкоатлетки ухудшилось: ее мучили постоянные боли и приступы эпилепсии. Однажды припадок случился во время приготовления еды, и Верворт получила сильные ожоги ног.