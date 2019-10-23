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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов

Килиан Мбаппе забил свой 15 гол в самом престижном клубном футбольном турнире.

Килиан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Килиан Мбаппе

В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" не оставил камня на камне в Брюгге против одноименной команды, забив в ворота Симона Миньоле 5 безответных голов.

Хет-триком отметился молодой форвард гостей Килиан Мбаппе.

Первый гол француза, забитый им на 61-й минуте поединка стал для него 15-м в ЛЧ, и он стал самым молодым футболистом, забившим в этом турнире 15 голов, сообщает OptaJean в своем Twitter.

На момент этого достижения Мбаппе было 20 лет и 306 дней, уточняет издание.

Килиан сместил с первого места по этому показателю самого Лионеля Месси, которому на момент аналогичного результата был 21 год и 288 дня. Аргентинец автоматически опустился на второе место, а на третьем теперь оказался Рауль (22 года 163 дня).

Обзор матча "Брюгге" - ПСЖ - на сайте официального вещателя ЛЧ.

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