Фото: EPA/UPG Килиан Мбаппе

В третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" не оставил камня на камне в Брюгге против одноименной команды, забив в ворота Симона Миньоле 5 безответных голов.

Хет-триком отметился молодой форвард гостей Килиан Мбаппе.

Первый гол француза, забитый им на 61-й минуте поединка стал для него 15-м в ЛЧ, и он стал самым молодым футболистом, забившим в этом турнире 15 голов, сообщает OptaJean в своем Twitter.

15 – Joueurs les plus jeunes à inscrire 15 buts en Ligue des Champions :



🥇Kylian Mbappé – 20 ans & 306 jours



🥈Lionel Messi – 21 ans & 288 jours



🥉Raul – 22 ans & 163 jours



Précocité. #BRUPSG pic.twitter.com/X6xl6qIAyL — OptaJean (@OptaJean) 22 октября 2019 г.

На момент этого достижения Мбаппе было 20 лет и 306 дней, уточняет издание.

Килиан сместил с первого места по этому показателю самого Лионеля Месси, которому на момент аналогичного результата был 21 год и 288 дня. Аргентинец автоматически опустился на второе место, а на третьем теперь оказался Рауль (22 года 163 дня).

Обзор матча "Брюгге" - ПСЖ - на сайте официального вещателя ЛЧ.