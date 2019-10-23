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Малиновский забил дебютный гол за "Аталанту" в матче Лиги чемпионов

Украинский полузащитник реализовал пенальти.

Украинский легионер бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский забил свой дебютный гол за итальянскую "Аталанту" после перехода из бельгийского "Генка".

22 октября в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" Малиновский реализовал пенальти в ворота англичан.

Пенальти был назначен на 28 минуте игры за фол Фернандиньо на Иличиче.

Стоит отметить, что игра с "Манчестер Сити" стала для украинского футболиста 10-й за итальянский клуб во всех турнирах.

Малиновский стал автором единственного гола "Аталанты" в этом матче, который завершился победой "Манчестер Сити" - 5:1.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропускает матч с "Аталантой" из-за травмы колена.

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