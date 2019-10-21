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Зидан находится лишь в одном матче от увольнения, - СМИ

Матч в Стамбуле может стать последним для ЗиЗу у руля "бланкос".

Зидан находится лишь в одном матче от увольнения, - СМИ
Зинедин Зидан
Фото: EPA/UPG

После поражения "Реала" на Балеарских островах "Мальорке" (0:1) в матче 9-го тура Ла Лиги, увольнение главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана уже не является табу на "Сантьяго Бернабеу".

Благодаря своей победе в выездном матче над "Эйбаром" (3:0) и осечке "Реала", каталонская "Барселона" сместила мадридцев с верхней строчки турнирной таблицы и впервые в сезоне возглавила чемпионат.

Во вторник подопечных Зидана ожидает непростой выезд в город двух континентов, который примет ближайший финал Лиги Чемпионов – Стамбул на поединок 3-го тура ЛЧ против "Галатасарая".

Учитывая, что оба клуба замыкают турнирную таблицу группы А, имея в своем активе всего по одному очку, поражение мадридцев на берегах Золотого Рога может негативно сказаться, как на перспективах "Реала" выйти в стадию плей-офф турнира, так и на решении руководства "сливочных" отправить в отставку французского специалиста, сообщает El Mundo.

По информации издания, боссам клуба не нравятся не только результаты, но и игра команды.

Напомним, в первом туре ЛЧ "Реал" без шансов уступил в Париже ПСЖ 0:3, а во втором – в домашнем матче с "Брюгге" лишь в эндшпиле удалось уйти от поражения (2:2).

Добавим, что в матче против "Галатасарая" "Реалу" не помогут Гарет Бэйл и Лука Модрич - футболистов не оказалось в списке игроков, которые будут готовиться к предстоящему поединку.

Примечательно, что Бэйл и Модрич получили повреждения в очном матче отбора на Евро-2020 между Уэльсом и Хорватией (1:1). Полузащитники пропустили последний поединок в Ла Лиге против "Мальорки".

 

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