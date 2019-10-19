Коломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сын

Олигарх Игорь Коломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола Михаилу Бродскому и президенту клуба "Прометей" Владимиру Дубинскому из-за проигрыша команды "Днепр", где играет его сын. Скрины переписки с Бродским и Дубинским он прислал в редакцию Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что в переписке Коломойского с главой ФБУ имя "Валера" - это упоминание Валерия Кондратьева, президента БК "Днепр". Коломойский и Бродский обмениваются репликами о ходе поединка. Бродский настаивает на том, что судейство было объективным.

Далее переписка Игоря Коломойского и президента БК "Прометей" Владимира Дубинского.

Позже скрины переписки с Коломойским прислал в редакцию глава ФБУ Михаил Бродский.

"Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль, и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернёт в 90-е. В своё время я выступил против министра МВД Кравченко, чтобы остановить беспредел. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей", - сказал Бродский в комментарии.

Издание отмечает, что "Калина", упоминаемая в переписке, - это кафе, которое принадлежит Бродскому. Коломойский посещал его 17 октября.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский начал присылать сообщения с угрозами в адрес президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и судей после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", в которой играет его сын Грегори. Об этом говорится в документе Федерации баскетбола.

В результате комиссия по правовым отношениям открыла производство из-за нарушений со стороны болельщиков "Днепра" во время игры 14 октября в Днепре.

Матч завершился со счетом 67-60 в пользу команды "Прометей"