Футбольный агент на судебном заседании обвинил Фергюсона в договорном матче

В Англии продолжается судебное разбирательство по делу футбольного 64-летнего агента Джузеппе Пальяра, обвиняемого в коррупции.

В частности, Пальяра на одном из судебных заседаний Southwark Crown Court заявил, что экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон принял от него подарок, в виде золотых часов, за договорной матч Лиги Чемпионов, сообщает Mirror.

По сведениям следствия, Пальяра в 2016 году встретился с журналисткой, работающей под прикрытием, которая выдавала себя за бизнесвумен. Ей он рассказал о своем сговоре с Фергюсоном и организации договорного матча ЛЧ между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед", за что агент подарил сэру Алексу часы Rolex стоимостью 30 тыс. фунтов.

При этом не уточняется, в каком именно году состоялся "договорняк" между МЮ и "Юве".

По словам агента, это был не первый случай, когда он платил Фергюсону, который помимо прочего имел долю от трансферных сделок.