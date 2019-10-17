На 62-й минуте матча Северной Премьер-Лиги между командами "Юнайтед оф Манчестер" и "Басфорд Юнайтед", при ничейном счете (1:1) произошел невероятный эпизод.

После выноса мяча от своей штрафной площади футболистом хозяев поля защитник гостевой команды Стефан Галински, располагаясь на своей половине поля, сыграл головой на опережение и отправил мяч в сторону ворот соперника.

Однако к этому событию был абсолютно не готов голкипер "Юнайтед оф Манчестер", пропустивший курьезный гол, который стал решающим – матч завершился победой "Басфорда" 3:1.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) 16 октября 2019 г.

Отметим, что теперь уже полупрофессиональный футбольный клуб "Юнайтед оф Манчестер" был основан в 2005 году болельщиками "Манчестер Юнайтед", недовольными переходом своего клуба под контроль американского бизнесмена Малькольма Глейзера.