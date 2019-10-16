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Месси вручили "Золотую бутсу"

Аргентинец в 6-й раз стал обладателем этого приза.

Месси вручили "Золотую бутсу"
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

По итогам прошлого сезона Лионель Месси в шестой раз за карьеру завоевал "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

На счету лидера "Барселоны" 36 голов в прошлом сезоне Ла Лиги.

Сегодня состоялась торжественная церемония, на которой легендарному аргентинцу вручили "Золотую бутсу". Вместе с Лионелем присутствовала его семья - жена и двое сыновей.

Ранее Месси выигрывал "Золотую бутсу" в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

В прошлом году Лео выиграл "Золотую бутсу" с результатом 34 мяча.

Напомним, ровно 15 лет назад - 16 октября 2004 года на стадионе "Монжуик" в каталонском дерби "Эспаньол" - "Барселона" (0:1) состоялся дебют Месси за "блаугранас" - Лео вышел на замену за 8 минут до финального свистка.

Месси было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.

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