Аргентинец в 6-й раз стал обладателем этого приза.

По итогам прошлого сезона Лионель Месси в шестой раз за карьеру завоевал "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

На счету лидера "Барселоны" 36 голов в прошлом сезоне Ла Лиги.

Сегодня состоялась торжественная церемония, на которой легендарному аргентинцу вручили "Золотую бутсу". Вместе с Лионелем присутствовала его семья - жена и двое сыновей.

Ранее Месси выигрывал "Золотую бутсу" в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

В прошлом году Лео выиграл "Золотую бутсу" с результатом 34 мяча. For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K — FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 октября 2019 г.

Напомним, ровно 15 лет назад - 16 октября 2004 года на стадионе "Монжуик" в каталонском дерби "Эспаньол" - "Барселона" (0:1) состоялся дебют Месси за "блаугранас" - Лео вышел на замену за 8 минут до финального свистка.

Месси было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.