Экс-наставник "Шахтера" согласовал контракт с московским "Динамо", - СМИ

Экс-тренер "Шахтера" и сборной Турции Мирча Луческу достиг принципиальной договоренности с руководством московского "Динамо" возглавить команду, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Сторонам осталось согласовать последние детали сотрудничества, после чего о приходе Луческу-старшего на пост главного тренера "сине-белых" будет объявлено официально.

Напомним, ранее у 74-летнего Луческу уже был опыт работы в России. После прекращения сотрудничества с "Шахтером", румын в сезоне-2016/17 возглавлял санкт-петербургский "Зенит", однако за сезон сумел выиграть с командой лишь Суперкубок России.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, откуда он ушел в феврале нынешнего года.

После 12 туров "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.