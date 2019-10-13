Фото: EPA/UPG

22-летняя американка Симона Байлз побила рекорд Виталия Щербо по количеству медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

На чемпионате мира, который в 2019 году принимал немецкий город Штутгарт, она показал лучший результат в своей карьере, выиграв пять золотых наград: в командных соревнования, многоборье, опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях.

В общей сложности у нее уже 25 наград.

Фото: EPA/UPG

Легендарный белорус 23 раз становился призером чемпионатов мира в период 1991-1996 годов. При этом у него было 12 золотых медалей, тогда как у Байлз - 19.

Американка еще не решила, продолжит ли она выступать после Олимпийских игр в 2020 году. Поэтому нынешний чемпионат может быть для нее последним.

Байлз - четырехкратная олимпийская чемпионка. Она начала спортивную карьеру в 2013 году, в возрасте 16 лет. Тогда она завоевала первые четыре медали на чемпионате мира в Антверпене в Бельгии, включая золото в многоборье и вольных упражнениях.